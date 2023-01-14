350 دينارًا.. البحرين تصرف علاوة الغلاء لمواطنيها

كشفت صحيفة الايام البحرينية أن السلطات في المملكة ستقوم بإيداع مبالغ الدعم الحكومي غدًا الأحد في حسابات المستحقين من المواطنين.

وبينت الصحيفة البحرينية؛ أنه سيتم صرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود علاوة الغلاء «المضاعفة» في ضوء أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم مضاعفة جميع المبالغ المودعة للأسر المستحقة وذلك بحسب دخل المواطن، حيث ستتراوح المبالغ المودعة بين 110 دنانير إلى 220 دينارًا.

وذكرت الصحيفة أنه يستفيد من علاوة الغلاء أكثر من 128 ألف أسرة بحرينية وفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.

كما سيترافق صرف العلاوة المضاعفة غدًا مع إيداع مبالغ التعويض النقدي لرفع اللحوم أو ما يُعرف بعلاوة اللحوم، والتي تُصرف كل 3 أشهر، حيث ستتراوح المبالغ لكل أسرة بين 25 إلى 70 دينارًا بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من دعم اللحوم أكثر من 173 ألف أسرة.

كما من المزمع صرف علاوة السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية والمحددة بـ100 دينار لكلّ أسرة، وتستفيد منها أكثر من 44 ألف أسرة.



ويتراوح إجمالي المبالغ المقرر إيداعها غدًا لكل أسرة بين 110 دنانير إلى أكثر من 350 دينارًا بحسب الاشتراطات والمعايير المعمول بها في صرف الدعم الحكومي المباشر.



ومن المزمع أيضًا أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية غدًا أيضًا مبالغ الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة، والذين بلغ عددهم 16 ألفًا و657 أسرة وفردًا، حيث تم احتساب 77 دينارًا لكل فرد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فيما تحصل الأسرة المكونة من فردين 132 دينارًا، مع احتساب 28 دينارًا لكل فرد إضافي في الأسرة.



كما سيتم صرف مخصص الإعاقة وبدل السكن في دفعة شهر يناير، حيث يستفيد من مخصص الإعاقة أكثر من 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بمبلغ إجمالي قيمته مليونان و286 ألفًا و600 دينار بحريني.