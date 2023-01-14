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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيحلوا على التابلت.. ننشر أول صور من داخل لجان امتحانات أولى ثانوي

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

تشهد الآن لجان امتحانات الصف الاول الثانوي في محافظة القاهرة، حالة من الهدوء التام في أول أيام امتحانات نصف العام 2023 .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد صورا من داخل لجنة مدرسة المشير احمد اسماعيل التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية 

حيث يظهر في هذه الصور طلاب الصف الاول الثانوي وهم يؤدون الامتحان في هدوء على التابلت بدون اي شكاوى او مشاكل .

وانطلقت اليوم، السبت الموافق 14 يناير 2023، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقد تم  تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان “أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية” في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023 : اللغة العربية - الفلسفة والمنطق

الاثنين 16 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا

الأربعاء 18 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء

السبت 21 يناير 2023 : الفيزياء - التاريخ

الاثنين 23 يناير 2023 : الرياضيات - الاحياء

امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
امتحانات الصف الاول الثانوي
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