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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام تاريخية

محمد صلاح
محمد صلاح

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تحقيق 3 أرقام تاريخية، عندما يحل فريقه ضيفا على برايتون، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فإن مباراة برايتون ستكون رقم 300 لـ محمد صلاح مع نادٍ إنجليزي، حيث خاض أول 19 مباراة مع تشيلسي، و280 مباراة بقميص الريدز.

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وأضاف الموقع، أن محمد صلاح يحتاج إلى هدف واحد  لينفرد بلقب هداف الريدز “التاريخي” أمام برايتون، حيث يتساوى حاليا مع السير كيني دالجليش بـ “6 أهداف” لكل منهما.

كما في حال تسجيل النجم المصري هدفا، سيصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول “خارج الأرض” في  عصر البريميرليج، برصيد 56 هدفا، إذا يتساوي حاليا مع مايكل أوين بـ 55 هدفا.

ليفربول ضد برايتون

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد الهزيمة المفاجئة أمام برينتفورد 3-1، في الجولة الماضية.

وخاض فريق ليفربول 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 5 مواجهات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق برايتون بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول وخطف المركز السابع منه.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبرايتون، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 3-3.
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برايتون صاحب المركز الثامن.

 

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