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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صوت من هنا لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم 2022.

 

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

 

وتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول في القائمة المرشحة والتي تضم أيضًا المغربي أشرف حكيمي.

 

صوت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وفتخ الفيفا باب التصويت للجمهور عبر موقعه الإلكتروني لاختيار أفضل لاعب في العالم، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة يوم 27 فبراير.

ويمكن التصويت لـ محمد صلاح من خلال الموقع الرسمي لـ “فيفا” ، حتى يوم 3 فبراير المقبل.

وللتصويت لـ محمد صلاح، اضغط هنا

 

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

القائمة ضمت 14 لاعبًا وهم:

محمد صلاح (منتخب مصر - ليفربول)

كيفن دي بروين (منتخب بلجيكا - مانشستر سيتي)

كريم بنزيما (منتخب فرنسا - ريال مدريد)

جوليان ألفاريز (منتخب الأرجنتين - مانشستر سيتي)

أشرف حكيمي (منتخب المغرب - باريس سان جيرمان)

ساديو ماني (منتخب السنغال - بايرن ميونخ)

جود بيلينجهام ( منتخب إنجلترا - بورسيا دورتموند)

روبرت ليفاندوفسكي ( منتخب بولندا - برشلونة)

لوكا مودريتش (منتخب كرواتيا - ريال مدريد)

كيليان مبابي (منتخب فرنسا - باريس سان جيرمان)

ليونيل ميسي (منتخب الأرجنتين - باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (منتخب النرويج - مانشستر سيتي)

نيمار دا سيلفا (منتخب البرازيل - باريس سان جيرمان)

فينيسيوس جونيور (منتخب البرازيل - ريال مدريد)

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