عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدعم «حياة كريمة»..

توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة|جامعة طنطا تطلق قافلة طبية بسمنود.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية بنابوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير.

txt

الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر

شهدت القافلة  توقيع الكشف الطبي على   عدد 1679 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 119 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 125 في عيادة الاطفال، و 210 بالعظام، و 115 جلدية، 134باطنة، و 63 مسالك بولية، و 132 أنف وأذن، و 87 جراحة عامة، و 81 صدر، و 27 نفسية وعصبيه ،420 جراحة العيون ،31قلب واوعية دموية، 10 النساء ،25 تحاليل،100 الاسنان  ، مضيفاً أنه تم تحويل 74 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 3 اطفال ،14 عظام ، 6 جلدية ، 4باطنة ،8 المسالك البولية ، 8 انف واذن وحنجرة ، 13 جراحة عامة ،6الصدر،4نفسية وعصبية ، 4قلب واوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطناً.

تموين الغربية: 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

شارك بالقافلة  الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة،  ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

IMG-20230114-WA0047
IMG-20230114-WA0047
IMG-20230114-WA0048
IMG-20230114-WA0048
IMG-20230114-WA0046
IMG-20230114-WA0046
IMG-20230114-WA0043
IMG-20230114-WA0043
IMG-20230114-WA0044
IMG-20230114-WA0044
IMG-20230114-WA0045
IMG-20230114-WA0045
IMG-20230114-WA0042
IMG-20230114-WA0042
الغربية محافظة الغربية جامعة طنطا كلية الصيدلة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية الكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

موضوعات متعلقة

تقديم الرعاية الصحية لـ1286 حالة في قافلة جامعة طنطا بالمحلة

ترشيحاتنا

تراجع رفاق صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأهلي يعلن عن الراعي الرابع في مؤتمر صحفي غدًا

حافز إضافي | رئيس الوزراء يزف بشرى للفلاحين .. فيديو

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ