توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة|جامعة طنطا تطلق قافلة طبية بسمنود.. صور

لدعم «حياة كريمة»..

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية بنابوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1679 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 119 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 125 في عيادة الاطفال، و 210 بالعظام، و 115 جلدية، 134باطنة، و 63 مسالك بولية، و 132 أنف وأذن، و 87 جراحة عامة، و 81 صدر، و 27 نفسية وعصبيه ،420 جراحة العيون ،31قلب واوعية دموية، 10 النساء ،25 تحاليل،100 الاسنان ، مضيفاً أنه تم تحويل 74 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 3 اطفال ،14 عظام ، 6 جلدية ، 4باطنة ،8 المسالك البولية ، 8 انف واذن وحنجرة ، 13 جراحة عامة ،6الصدر،4نفسية وعصبية ، 4قلب واوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطناً.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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