زوجة عماد متعب تستمتع بأجواء الشتاء وسط الثلوج

رغم برودة الطقس قررت يارا نعوم زوجة عماد متعب نجم الأهلي السابق الاستمتاع بوقتها وسط الثلوج، بإطلالة شتوية مميزة في أحدث ظهور لها.



ونشرت ملكة جمال مصر السابقة صور جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" باطلالة شتوية مميزة حيث تستمتع بإجازتها وسط الثلوج.







يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، ومن ثم حصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور وذلك في معهد السينما ، وبعد ذلك بدأت العمل في ذلك المجال بما يتناسب مع دراستها حيث أنها كانت وذلك ضمن أنها في بداية حياتها عملت كمهندسة ديكور تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها ضمن ذلك المجال هو مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"



وتزوجت يارا نعوم من لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب وخلال فترات متقاربة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي تقوم بنشرها من خلال منصة التواصل "انستجرام " ، ضمن الحساب الخاص بها.