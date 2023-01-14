سكان إسماعيل إباظة بالسيدة زينب يشكون من احتلال الميكروباصات للشارع

أرسلت القارئة أمل بخيت شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من احتلال الميكروباصات والباعة الجائلين الشارع.

وقالت في شكواها: نعاني نحن سكان شارع اسماعيل اباظة من وجود الميكروباصات التي تقف تسد كل الطرق وكم البائعين لا يعد ولا يحصى مما يتسبب في زحام شديد بالمنطقة.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.