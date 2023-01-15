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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى مثل هذا اليوم.. افتتاح مشروع السد العالي بأسوان

السد العالى
السد العالى

فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1971 افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات السد العالى منذ 52 عاما هذا المشروع القومى، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم هو العيد القومى لمحافظة أسوان.

وكان مشروع السد العالى حلماً وضع أساسه، وبدأ فى تنفيذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالتعاون مع الإتحاد السوفيتي الذى ساعد مصر فى إنشاء السد بعد رفض البنك الدولي تمويل بنائه.

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السد العالى 

بدأ بناء السد بدراسات إنشائه فى عام 1952 بعد أشهر قليلة من ثورة 23 يوليو، حيث تقدم حينها المهندس أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان يهدف إلى حجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه.

واتخذ قرار بناء السد العالى في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، حيث تم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 و وضع حجر الأساس فى عام 1960 .

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