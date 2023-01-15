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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأومليت بالبطاطس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الأومليت
طريقة عمل الأومليت بالبطاطس

يفضل الكثير تناول الأومليت والبطاطس فهي وجبة تحتوي على البروتين والنشويات لذلك تعتبر وجبة متكاملة، تقدم الشيف هناء مصطفى طريقة عمل الأومليت بالبطاطس. 
 

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المكونات لعمل الأومليت بالبطاطس 
 

2 ثمرة بطاطس
2 ثمرة بصل
6 أو 5 بيضات
فلفل أسود
ملح
بابريكا

طريقة عمل الاومليت بالبطاطس

نحضر ثمرتين صغيرتين من البطاطس، ونقوم بتقطيعهم شرائح متوسطة وليست سميكة وليست شيبس ونحمرها فى زيت ساخن.

نكرر نفس الأمر مع ثمرات البصل، ونستخرجهم من الزيت على مناديل مطبخ ونتركهم حتى يبردوا تمامًا.

نضرب 5 أو 6 بيضات مع فلفل أسود وملح وبابريكا، ونضع البيض بعد ضربه على البطاطس والبصل فى بولة عميقة، ونتركه 10 دقائق على جنب.

نحضر بعد ذلك طاسة نضع فيها قطعة من الزبدة، وعندما تبدأ فى الذوبان نقوم بتوزيعها على الطاسة كلها.

نضع فيها البيض بالبطاطس والبصل وبعد أن يتماسك نقلبه على الجانب الآخر مثل طريقة الأومليت العادى.. ونقدمه مع العيش المفضل.

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