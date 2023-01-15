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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالرياض

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، اللذين سيلتقيان اليوم، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالرياض

وتنطلق المواجهة العالمية عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة SSC السعودية بتعليق فهد العتيبي.

ريال مدريد يتحدى برشلونة في كأس السوبر الإسباني الليلة بالرياض

وكان ريال مدريد قد صعد للمباراة النهائية بعدما تخطى فالنسيا بركلات الترجيح، فيما نجح برشلونة في تجاوزه ريال بيتيس في نصف النهائي.

يسعي ريال مدريد إلى تأكيد تفوقه بتحقيق السوبر الثالث، بعد أن كسب اثنين في جدة 2019ـ2020 والرياض 2021ـ2022، فيما يطمع برشلونة في تحقيق أول ألقابه خلال الموسم الكروي الجاري.

ويتسلح برشلونة بالدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما يقود الفرنسي كريم بنزيما كتيبة المرينجي.
 

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني الرياض

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