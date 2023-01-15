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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يستعد لمواجهة الزمالك وبيراميدز بـ تركيز عالي فى التدريبات

شيكابالا
شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز، في نصف نهائي، بطولة كأس مصر.


ونشر شيكابالا صورًا من تدريبات الزمالك الأخيرة استعدادا للموقعة النارية، حيث ظهرت الجدية والتركيز العالي على الاباتشي.


ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، غدًا الاثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الدور قبل النهائي، من بطولة كأس مصر.


يذكر أن فريق الزمالك كان قد صعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، بعد عبور المصري البورسعيدي بهدف دون رد.


وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نهائي كأس مصر.

 

 

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شيكابالا تدريبات الزمالك فريق الزمالك بيراميدز الفريق الأول

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