شباب النواب: الإتفاق على البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء إستاد النادي المصري

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم الإتفاق على المُضى قدماً فى تنفيذ أعمال إنشاء إستاد النادي المصري وفق المعايير الدولية ، والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

حضر اللقاء الذي انعقد اليوم الأحد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن مشروع إستاد النادي المصري يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة فى مشروع إنشاء إستاد النادي المصري ، لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنوه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

وكشف المهندس هانى ضاحى، أنه سيتم البدء فى أعمال الأساسات الخاصة بالإستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التى تمت الإشارة إليها، مبيناً أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء إستاد النادي المصري الفترة المقبلة.

فيما نقل الدكتور محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى السيد رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذى يلبى تطلعات أهالى بورسعيد، لافتا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.