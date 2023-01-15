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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأرز من 12 لـ15 جنيها.. وزير التموين يستعرض تخفيضات أهلا رمضان في فيصل

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك إضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

معرض أهلا رمضان


وأضاف وزير التموين على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بفيصل، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكل أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

معرض اهلا رمضان 

 

وكان عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أعلن أن الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من الخارج، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار عن طريق الخط الساخن 19588 أو 16528، ويتم فحص الشكوى فورًا، معقبًا: البلاغ بتاعك سري جدًا ومحدش هيشوف بياناتك.

معرض اهلا رمضان 

أسعار السلع في معارض “أهلا رمضان”
 

السكر من 15 لـ 16 جنيهًا
الأرز من 12 لـ 15 جنيهًا 
اللحوم بـ 135 جنيهًا
الدواجن بـ 65 جنيهًا

التموين اهلا رمضان الخضار اللحوم السلع

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الأرز من 12 لـ15 جنيها.. وزير التموين يستعرض تخفيضات أهلا رمضان في فيصل

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