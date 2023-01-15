مجدي علام: الدول العربية وضعت مخططا للتحول إلى الوقود الأخضر

قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن مصر قدمت تقريرها عن أدائها خلال رئاستها قمة المناخ الماضية، منوها بأن مصر نجحت خلال قمة المناخ 27، بأن تصدر قرارا لإنشاء صندوق يساعد في تعويض الخسائر والأضرار التي عانتها الدول جراء التغيرات المناخية.

وأضاف “علام”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن وضع الجدول التنفيذي لهذا القرار سيشمل 6 قطاعات رئيسية، مشيرا إلى أن إصدار قرار بإنشاء هذا الصندوق، بمثابة نقطة تحول نسعى إليها ن أكثر من 20 عاما.

وأكد أنه سيتم تحديد مكان انعقاد مكان السكرتارية الدائمة والتمويل الخاص بها والإشراف الفني الذي سيدير هذه المسألة، وذلك خلال القمة القادمة بالإمارات.

وأوضح أنه يجرى التباحث فيما يخص ما فعلته مصر في بعض النماذج الحديثة للطاقة الشمسية، منها محطة بنبان في أسوان.

ولفت إلى أن الدول العربية في جامعة الدول العربية اجتمعت لوضع مخطط للتحول إلى الوقود الأخضر.