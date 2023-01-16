عامر حسين: نسعي لتقليل عدد أندية الدوري والبداية من الممتاز ب

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تقليل أندية الدوري المصري الممتاز يحتاج خطوتين خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" سنبدأ الخطوة الأولي فى تقليل عدد فرق الدوري الممتاز من التصور الجديد للقسم الثاني بوجود 20 فريقا، ثم الخطوة الثانية ستكون فى تحديد نظام الصعود والهبوط من الدرجة الثانية حتي يكون هناك 16 ناديا.

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك عددا كبيرا من الأفكار داخل اتحاد الكرة من أجل تقدم الكرة المصرية وخدمة المنتخبات الوطنية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه نظيره سموحة ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر بينما الزمالك سيواجه نظيره بيراميدز ضمن مباريات نصف النهائي الآخر.