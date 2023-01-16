طبيب عظام يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة للكشف والعلاج بالمجان

روى الدكتور شريف ثروت، طبيب عظام، تفاصيل مبادرته الأخيرة التي تعتمد على الكشف المجاني للمرضى، قائلا: قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات، ولكن تلك المبادرة كانت الأكبر والأوسع، متابعا:"لقيت الإعلام اهتم بالمبادرة، وساعدني أوصل للطبقة اللي عايز اشتغل معاها".



أضاف "شريف ثروت، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": نتيجة للضغط الكبير من المرضى على عيادته، قمت بعمل فترتين صباحية ومسائية، من أجل المساهمة في الكشف على جميع المترددين ".

واكمل: "قريت على فيسبوك الكثير من الزملاء سلهموا ونفذوا المبادرة، سواء ليوم أو يومين، أو تخفيض في قيمة الكشف".



