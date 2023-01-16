وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، والذي يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا في الفترة من 17 إلى 19 يناير المقبل، بعنوان: "ادخلوا في السلم كافة"، حيث يلقي وزير الأوقاف كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، خاصة في مجال نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.



جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتاني، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.