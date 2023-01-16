تفاصيل فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًّا وبمشاركة 53 دولة.. والأردن ضيف الشرف.. وصلاح جاهين وكامل كيلاني شخصيتا المعرض

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين 16 يناير 2023، مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، للكشف عن تفاصيل الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

قدمت الكيلاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، وقالت إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاريخ من الثقافة، ويحظى بمكانة عظيمة في قلوب القراء والكتاب على السواء، فالاجتماع تحت سقفه بمثابة "عيد" ينتظرونه سنويًا، لما له من دور فعال في الحركة الثقافية، وإثراءً للوعي، وبناء الإنسان، من خلال الإصدارات والمؤلفات التي يضمها للمبدعين من كل أنحاء العالم، هذا المعرض يتسق مع رؤية مصر 2030 في دعم الإبداع والصناعات الثقافية، ومع توجه الدولة المصرية في بناء الوعي وترسيخ الهوية، وهو الحدث الثقافي الضخم الذي يجمع الأدباء من مصر والوطن العربي، بل والعالم، ويزوره مئات الآلاف من القراء الذين تنصب اهتماماتهم على الاطلاع على كل ما هو جديد، ويكون المشهد أشبه بكرنفال احتفالي كبير ومبهج.

وأكدت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أهم معارض الكتب العربية والدولية؛ حيث يتمتع بتاريخ حافل ورحلة عطاء منذ دورته الأولى التي انطلقت عام 1969 بالجزيرة (دار الأوبرا المصرية حاليًا)، والذي واكب وقتها احتفالات العيد الألفي لمدينة القاهرة، مرورًا بأرض المعارض بمدينة نصر، والتي انطلق إليها عام 1982، وصولًا إلى موقعه الحالي في دورته الخمسين (اليوبيل الذهبي) والتي أقيمت في 2019، وفي دورته الـ54 نؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالثقافة، ومبدعيها، "القوة الناعمة" على مدار التاريخ، وتحقيقًا لمحور الثقافة في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الكيلاني، أن البرنامج الثقافي يضم قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة ترسخ للهوية الثقافية المصرية، وتؤكد على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.

وأن المعرض يحمل الجديد دائمًا، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، في دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية، يتم إطلاق مبادرات ومشروعات عدة مع مؤسسات رسمية، وهي: مبادرة دويّ مع المجلس القومي للمرأة، وهي المبادرة القومية لتمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسية، ومبادرة حياة كريمة ومبادرة ريحانة مع وزارة الشباب والرياضة، ومشروع وعي عن (الدليل المرجعي في مواجهة التطرف) مع دار الإفتاء المصرية، واستمرار مبادرة وعي مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاحتفاء بإصدار 150 عنوانًا من مشروع "رؤية- رؤية للنشء" مع وزارة الأوقاف.

وأشارت إلى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية، منها على سبيل المثال: وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد- وزارة الأوقاف – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التضامن الاجتماعي– الأزهر الشريف – دار الإفتاء... وغيرها من المؤسسات الرسمية، وبمشاركة 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر- جمهورية الدومينيكان – وعدد من المؤسسات العربية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بهي الدين، إن المعرض هذا العام يشهد اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، واختيار اسم المبدع صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية لمعرض الطفل، والدول المشاركة في دورة هذا العام 53 دولة.

وذكر أن الدورة 54 تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، تنقسم إلى 707 توكيلات وناشرين مصريين، و340 توكيلًا وناشرًا أجنبيًا.

والتزامًا بخطة الدولة متمثلة في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، وبلغ مساحة الجناح 45 مترًا، ويضم 9 دور نشر مصرية.

وأضاف أنه تمت مشاركة أغلب المتقدمين الجدد على منصة المعرض، ومن المشاركات الجديدة لمؤسسات مصرية لأول مرة: المجلس القومي للمرأة - الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المؤسسات المصرية التي استأنفت المشاركة بعد غياب: هيئة سك العملة "وزارة المالية"، وجهاز شئون البيئة "وزارة البيئة"، فضلًا عن استئناف بعض الدول والجهات الحكومية الدولية المشاركة في المعرض بعد انقطاع سنوات: إريتريا – الهند – غانا - دولة الكويت - المملكة المغربية - اتحاد الناشرين الأفارقة - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - مركز البحوث والدراسات الكويتية.

واتساقًا مع التطور التقني والرقميات الجديدة، استحدث المعرض هذا العام محور صُناع المحتوى "اليوتيوبرز"، والذي يستضيف طوال أيام المعرض مجموعة من الشباب الذين حققوا نجاحات إيجابية من خلال تجاربهم عبر السوشيال ميديا، لوضعها بين يدي الحضور من جماهير المعرض، كخطوة لمن يريد صناعة مشروعه الخاص بمحتوى يفيد في ما يقدمه للبشرية.

وأكد استمرارية التعاون الثقافي مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة الداعمة والراعية للمواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها الثقافة، كراعٍ لجوائز المعرض.

وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري في تقديم خدمة البيعOnline للكتب على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل لأي مكان داخل مصر تسهيلًا على القراء، وتأكيدًا على محور العدالة الثقافية ونشر الثقافة في أنحاء الجمهورية كافة دون تمييز.

وكان لدعم ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، اتجاه بارز في المعرض هذا العام، بمنحهم دخولًا مجانيًا مع مصاحبة مرافق، وتشجيعًا للطلاب على التمسك بالقراءة والوعي، تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولًا مجانيًا.

وكشف رئيس الهيئة، عن إطلاق وزيرة الثقافة مبادرة جديدة تحمل اسم الثقافة والفن للجميع، تتمثل في طرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة.

تطلعات المنصة الرقمية في الدورة 54

ترى الهيئة أن المنصة الرقمية إحدى الوسائل الفعالة لنشر الثقافة المصرية إقليميًا ودوليًا؛ لذا فإنها تعمل على تطويرها كل دورة عن سابقتها؛ حيث أتاحت للزائر في الدورة 53، عن طريق المنصة الرقمية إمكانية شراء الكتب إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة، لتساعد على التحول من الإجراءات الورقية المتبعة إلى عصر التحول الرقمي، وتتحول الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى الحوكمة الإلكترونية بالكامل؛ حيث تم البدء في إجراءات ميكنة خدمة الاشتراك في المعارض من الناشرين عن طريق التقديم إلى المعرض من خلال المنصة، ورفع بيانات دار النشر والكتب المشارك بها في المعرض، ودفع رسوم الاشتراك إلكترونيًا.

وتسعى الهيئة دائمًا للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض، لذلك تم تطوير المنصة الرقمية منذ الدورة السابقة، والتي تُمكن الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المتاحة، وازدادت طرق الحصول عليها هذه الدورة، لتكون الخدمة ممكنة سواء عن طريق بطاقات الدفع "فيزا – ماستركارد – ميزة"، أو عن طريق "باي موب – الأهلي ممكن – أمان".. وغيرها؛ حيث تم تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات، والدخول من بوابة vip وجميع البوابات، إيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة. ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتأتي خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030.

برنامج النشاط الثقافي

وأشار بهي الدين، إلى أن البرنامج الثقافي للمعرض يُقام في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة، ويحتوي على ما يقارب 500 فعالية، ويُقدّم النشاط الثقافي والفني المصاحب لدورة المعرض هذا العام؛ مجموعةً من الأنشطة المتميزة التي تأتي تطويرًا لما تم في السنوات السابقة، ولعل أهم ما يميز هذه الدورة هو العمل على أن يكون النشاط بفعالياته المختلفة مجيبًا وكاشفًا لشعار المعرض، وهو: على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، الذي يكشف عن تفرد الحضارة المصرية وأصالتها، ومكانتها في ركب الحضارة الإنسانية، بحيث يأتي النشاط مرسخًا لثقافة القراءة وجامعًا لجوانب الإبداع المصري كافَّة، ليس فقط أدبيًا وفنيًا وفكريًا، وإنما على جميع محاور المعارف والتصانيف الإنسانية والحياتية.

فتحتوي قاعاته الأنشطة، كالآتي:

- قاعة صلاح جاهين (تقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي، ومحور عن إبداعات شخصيتي المعرض).

- القاعة الدولية (تستضيف فعاليات ضيف شرف المعرض، وندوات دولية متنوعة).

- قاعة الصالون الثقافي (تستضيف ندوات عن الشراكات مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ومشاريع لأهم الكتاب والمفكرين ومناقشتها، وكذلك التجارب الجديدة في الكتابة، ثم الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون والأحداث المصرية).

- قاعة فكر وإبداع (تستضيف كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة مؤخرًا، وتناقش أيضًا أهم المؤلفات الحديثة مع مؤلفيها، وطرح الرؤى والأفكار المدونة في المؤلفات للنقاش).

- قاعة الشعر (تستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة).

- عروض فنية تفاعلية (فعاليات يمتزج فيها جمهور المعرض مع تراثه من الأداءات الفولكلورية التي نشأ وعاش عليها في البراح المعتاد).

- أنشطة وعروض الطفل (مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة، والعروض المسرحية).

وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، أكاديمية الفنون... وغيرها).

صالة الطفل وشخصية المعرض

إيمانًا بدور الهيئة المصرية العامة للكتاب في تنمية مواهب الأطفال، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، فإنها تدرسُ إنشاء منصةٍ خاصةٍ بالطفل، تحتوي على الكتب والمجلات، والنشاطات اللازمة لتطوير مهارات وإبداعات الأطفال، من خلال ألعابٍ تفاعليةٍ ثقافيةٍ، تهدف إلى بناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني؛ من خلال أسلوب جاذبٍ ودون اللجوء إلى الخطاب المباشر والتقليدي؛ حيث يحتوي المعرض في نسخته لهذا العام على قصة أبو خربوش لكامل كيلاني، شخصية معرض كتاب الطفل، تقدم للأطفال في صالة الطفل عن طريق نظارة ثلاثية الأبعاد بطريقة ممتعة وجذابة.

الدول المشاركة

تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيفَ شرف على الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشارك فيها 53 دولة، تمثل قارات العالم، وهي:

إفريقيا (13) آسيا (20) أوروبا (15) الأمريكتان (5) السودان

جنوب السودان

ليبيا

المغرب

تونس

موريتانيا

الجزائر

غانا

السنغال

رواندا

نيجيريا

الصومال

إريتريا العراق

ماليزيا

الكويت

الإمارات

الأردن

السعودية

لبنان

اليمن

فلسطين

البحرين

سوريا

اليابان

سلطنة عمان

قطر

الهند

روسيا

الصين

باكستان

نيبال

أذربيجان فرنسا

إسبانيا

إيطاليا

اليونان

ألمانيا

النرويج

إيرلندا

بريطانيا

البرتغال

المجر

صربيا

الدومينيكان

بلجيكا

أرمينيا

لاتفيا الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

البرازيل

كولومبيا

الأرجنتين

جديد البرنامج المهني هذا العام

أُطلق البرنامج المهني- برديات 1 دوليًا دورة المعرض الماضية، وحقق نجاحًا ملحوظًا، دفع إلى استكماله وإضافة محاور جديدة له، ليأتي البرنامج المهني – برديات 2 هذا العام، متضمنًا 5 محاور رئيسة، تم استحداث بعضها ليتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة، ممثلًا في: مؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، فخلال عام 2022 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، ولذلك كان هناك ضرورة مُلحة لإبراز أهمية هذه الاستراتيجية ضمن أنشطة هذه الدورة. والمحاور الـ 4 الأخرى، جاءت المشاركات الدولية فيها أكثر من الدورة السابقة، وهي: برنامج القاهرة تنادي للناشرين الأجانب، الذي يشارك فيه ناشرون من قرابة 18 دولة أجنبية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة- الدورة الثانية، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف ويشارك فيها عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا و4 جلسات متخصصة وجلسة توصيات. والبرنامج التدريبي للناشرين، الذي يضم 9 ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف إلى تقديم معرفة احترافية للناشر المصري، وأخيرًا مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر عبر مبادرة صنايعية الكتاب، التي خُصص لها مقرٌ ثابتٌ بالمعرض لاستقبال الصنّاع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقًا للناشرين.

الدعم اللوجيستي الدائم طوال أيام المعرض

تستمر هذه الدورة حزمة الدعم اللوجيستي من غرفة عمليات دائمة بالمعرض، وخدمة الدعم الفني، وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتساب، وتخصيص المسار الخاص والسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات.

إجراءات دخول المعرض

سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات.

خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

خدمات يقدمها المعرض للزوار

خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري.

مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

استراحات للجمهور.

أماكن للخدمات.

طريقة الوصول إلى المعرض وتسهيل الانتقال

فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار، وهي كالآتي:

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

كما تم مد مسار خط العباسية- معرض الكتاب ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.

وبالإضافة إلى الخطوط السابقة؛ فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي: أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية/ شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

ويوضح الجدول التالي فروع التشغيل التي تخرج منها هذه الخطوط، وعدد السيارات العاملة في كل خط:

رقم الخط اسم الخط فرع التشغيل عدد السيارات طول الخط كم/شوط زمن الدورة فترة التقاطر عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب. نصر 10 22 150 15 دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب. فتح 10 15 90 9 النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب. جسر السويس 8 16 120 15 الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب. الأميرية 7 20 140 20 ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب. المنيب(5) بدر (5) 10 29 180 18 صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب. البساتين 5 20 140 28 المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب. الترعة(4) المظلات(4) 8 23 160 20

بالإضافة إلى الخطوط السابقة.. هناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي: