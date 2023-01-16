اليمن وبريطانيا تبحثان الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي، اليوم/الاثنين/، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم جهود المجتمعين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الشأن اليمني على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومدى انعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأشار العليمي إلى خيارات اليمن في التعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة للمليشيات الحوثية، وكذا جهود التعامل مع التحديات المختلفة الناتجة عن التصعيد الحوثي، مشيدا بالدعم البريطاني للمجلس الرئاسي اليمني والحكومة من أجل مواجهة التحديات العامة والتغلب عليها.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للجهود الرئاسية والحكومية وللشعب اليمني من أجل وضع حد للمعاناة المختلفة في البلاد، والإسهام في دعم الاقتصاد والخدمات، وكذا دعم جهود المجتمع الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم.

