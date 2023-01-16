عودة كهربا.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سموحة في الكأس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سموحة غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين للتأكيد على العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمباراة والاستعداد لها بالشكل المناسب.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ضم محمود كهربا للقائمة الحمراء ليسطع بشكل رسمي أمام سموحه في نصف نهائي كأس مصر لأول مرة بعد رفع الإيقاف عنه.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة التي تنطلق في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، وتقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.