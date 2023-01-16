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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم للطلاب ، 100 جنيه للمادة في المدارس الحكومية ، و150 جنيه للمادة في المدارس اللغات.

وقال وزير التربية والتعليم : إن هذا الحد الأقصى ليس سعرا  موحدا على مستوى الجمهورية ، ولكن اسعار مجموعات الدعم ستختلف حسب الاماكن .

ووجه وزير التربية والتعليم ، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • سيتم تجهيز قاعات مجموعات الدعم في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب
  • سيتم اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية
  • مجموعات الدعم الخاصة بصفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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