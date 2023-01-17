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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-1-2023

صدى البلد

شهدت أسعار  الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، استقرارًاً فى الأسعار، وسجل سعر البطاطس 6.5  جنيه للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيهات، بعد أن كانت بـ 12 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5  جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5  جنيه

الكوسة 6.75   جنيه

الفلفل الرومي 8 جنيها

الباذنجان 6   جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي  3 جنيهات      4.50 جنيه
البرتقال السكري  3.50 جنيه  5 جنيهات
البرتقال أبو سرة  4 جنيهات   7 جنيهات
اليوسفي            4 جنيهات  9 جنيهات
جريب فروت   3 جنيهات    7 جنيهات
الليمون البلدى   5 جنيهات       11 جنيها
عنب مستورد أصفر             35 جنيها
عنب مستورد أسود                40 جنيها
تفاح امريكى إيطالي 18 جنيها      24 جنيها 
تفاح جولدن           18 جنيها      20 جنيها
تفاح سوري لبناني   15 جنيها      25 جنيها
بلح رملى             4 جنيهات         8 جنيهات
بلح سيوى            20 جنيها             25 جنيها
تين برشومى        7 جنيهات             15 جنيها 
الجوافة              4 جنيهات            9 جنيهات 
الرمان             8 جنيهات            16 جنيها 
الفراولة           7 جنيهات            10 جنيهات 
الكانتلوب     3 جنيهات                 6 جنيهات 
الكاكا         10 جنيهات               20 جنيها 
مانجو كيت   40 جنيها              70 جنيها 
البطيخ       28 جنيها                35 جنيها 
خوخ مستورد   15 جنيها            20 جنيها 

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