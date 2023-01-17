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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتعيين معلمين حديثي التخرج لإمتلاكهم مهارة التعامل مع التكنولوجيا

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتعزيز بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها ،وتأكيده ان الاقبال علي هذه المدارس في الأعوام الثلاثة الأخير  فاق الوصف واكثر مما توقع الشركاء في إقامة هذه المدارس من كبري الشركات.


وأضاف  عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس  اعتبر  هذه المدارس نموذج ناجح المدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية .


وأضاف  عضو مجلس الشيوخ ، الآن أولياء الأمور  يبادرون بتقديم  أوراق التحاق أبنائهم بهذه المدارس  بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في ربطها بسوق العمل مما يؤكد صدق رؤيا الرئيس بأن مستقبل التعليم في مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب .
 

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم الأساسي تتلاءم مع جهود الدولة في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة، موضحا أن التركيز على تطوير التعليم يعد جزءا هاما من هذه الخطة ، والتى تتضمن رفع كفاءة الأبنية التعليمية بالمدارس وتأهيل العنصر البشري بها من معلمين وغيرهم، كما طالب بتعيين معلمين حديثي التخرج خاصة لأن هذا الجيل من المعلمين يمتلك الخبرة والمهارة اللازمة للتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تم إلحاقها بنظم التعليم الحديث . 

عمرو عكاشة عبد الفتاح السيسي المدارس المتخصصة

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