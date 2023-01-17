رئيس شركة إجابات: 20% من حالات الطلاق بمصر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

أكد محمد أحمد رئيس شركة إجابات، أن 50% من المستخدمين في مصر لا يستطيعون الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير مباشر على بنية المجتمع، وتماسك الأسرة.

60 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر



وأضاف محمد أحمد أثناء استضافته ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن 20% من حالات الطلاق في مصر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المواقع تقلل من علاقة المحبة والمودة بين الأزواج.

وأشار رئيس شركة إجابات إلى أن هناك 60 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمتوسط استهلاك 5 ساعات يومياً، لافتاً إلى أن 4.5 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومتوقع وصولهم إلى 6 مليارات عام 2027.