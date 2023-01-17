هضيع الوقت.. الهاني سليمان يستفز جماهير الأهلي قبل مباراة سموحة بساعات.. شاهد

حاول الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، استفزاز جماهير النادي الأهلي، قبل ساعات من مواجهة الفريق السكندري والمارد الأحمر في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر مع سموحة، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، قبل أيام من اصطدامه بغريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الهاني سليمان صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مثيرة للجدل في رسالة إلى أنه سيقوم بتضييع الوقت أمام الأهلي كما يفعل في المباريات.

ووجهت جماهير الأهلي، أكثر من مرة صافرات استهجان ضد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، بسبب تعمد إهدار الوقت في المباريات.

ويتطلع الأهلي أمام سموحة لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة بيراميدز، الذي صعد بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1

وسبق للأهلي مواجهة سموحة من قبل في 28 مباراة بواقع 25 مباراة في الدوري الممتاز، مقابل 3 مواجهات في بطولة كأس مصر، حيث فاز الأهلي 15 مرة، مقابل 5 مرات لسموحة، فيما حسم التعادل 8 مباريات بينهما.