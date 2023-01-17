كاتب صحفي: بريطانيا أعطت مصر خرائط بأماكن الألغام.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكن حربا عالمية، لأنها كانت حرب بين أطراف أوروبية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية فى الوقت السابق كانت تعتبر نفسها أسياد العالم وباقي الشعوب عبيد لهم.

وأضاف عبد الحليم قنديل خلال حوار تليفزيونى فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدولة المصرية طالبت بريطانيا بتعويضها عن وجود الألغام أو إزالتها، ولم ترد بريطانيا إلا بعد 10 سنوات وأعطت مصر الخرائط الخاصة بالأماكن التى بها الألغام.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن الخرائط لم تكن مفيدة بعد مرور هذا الزمن الطويل لأن الألغام تنتقل مع وجود رياح داخل الصحراء، موضحا أن الألغام كانت توضع على أماكن وطرق المواصلات وأماكن المشروعات الهامة.