أسهل طرق لمشاركة موقعك الحالي على هواتف آيفون

يحتاج الكثير من الأشخاص أحيانا إلى إرسال موقعهم المباشر إلى الأصدقاء والعائلة لتسهيل الوصول إليهم، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون مشاركة موقعهم الحالي باستخدام الرسائل و تطبيقات الخرائط Apple Maps و Google Maps ، أو تطبيق Find My .

وتسهل شركة آبل مشاركة المواقع باستخدام هواتف آيفون الأخرى ، وهناك عدد من الطرق لإرسال موقعك إلى شخص يستخدم هواتف أندرويد أيضا، وبحسب موقع Engadget فإنه يمكنك إرسال ومشاركة موقعك المباشر على هاتفك الآيفون من خلال عدد من الخطوات :

كيفية مشاركة موقعك باستخدام الرسائل

1. افتح محادثة في الرسائل واضغط على اسم / صورة المستلم في الجزء العلوي من الشاشة.

2. اضغط على إرسال موقعي الحالي.

3. ستظهر صورة مصغرة لخريطة موقعك في محادثتك على الفور.

مشاركة موقعك لفترة زمنية أطول :

1. اضغط على اسم أو صورة المستلم في المحادثة .

2. اضغط على مشاركة موقعي.

3. اختر مشاركة لمدة ساعة واحدة أو مشاركة حتى نهاية اليوم أو مشاركة إلى أجل غير مسمى .

كيفية مشاركة موقعك باستخدام تطبيق Find My



يتيح لك Find My تحديد موقع أجهزة آبل الخاصة بك بالإضافة إلى مستخدمي هواتف آيفون الآخرين، والتطبيق عبارة عن مزيج من عرضين سابقين من Apple ، Find My iPhone و Find My Friends. ويعمل هذا أيضًا مع مستخدمي الآخرين لآيفون فقط.

اضغط على Find My app من شاشتك الرئيسية.

اضغط على الأشخاص في أسفل اليسار.

اضغط على الرمز + أعلى قائمة جهات الاتصال.

حدد مشاركة موقعي من المربع المنبثق.

اكتب اسم الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه، ولاحظ أنه لن تظهر سوى جهات الاتصال الخاصة بك مع هواتف آيفون أو عناوين البريد الإلكتروني.

اضغط على اسم جهة الاتصال ، ثم انقر فوق إرسال.

حدد ما إذا كنت تريد المشاركة لمدة ساعة أو بقية اليوم أو إلى أجل غير مسمى حتى تقوم بإيقاف تشغيل مشاركة الموقع.

ستتلقى مربعًا منبثقًا يفيد بأنك بدأت في مشاركة موقعك وسيتلقى المستلم إشعارًا بأنك شاركت موقعك معه وستظهر معلوماتك في تطبيق Find My.

كيفية مشاركة موقعك باستخدام Google Maps



يمكنك أيضًا مشاركة مكانك مباشرةً من التطبيقات التي يستخدمها كثير من الأشخاص للتنقل، ولإرسال موقع عبر Google Maps ، وستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك في جوجل داخل تطبيق Google Maps.

بمجرد تسجيل الدخول ، اتبع هذه الخطوات لبدء مشاركة الموقع:

افتح تطبيق Google Maps .

اضغط على صورة حسابك في الزاوية اليمنى العليا.

انقر فوق مشاركة الموقع.

سترى لوحة معلومات مشاركة الموقع. اضغط على زر مشاركة الموقع.

يمكنك اختيار المشاركة مع جهات الاتصال الخاصة بك من داخل جوجل عن طريق تحديد المدة ورمز الشخص الذي تريد المشاركة معه.

وسيتلقى المستلم إشعار Google Maps ، وسيتلقى أيضًا بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لعرض موقعك على Google Maps.

يمكنك النقر فوق المزيد من الخيارات أسفل جهات الاتصال الخاصة بك لمشاركة موقعك باستخدام رابط.

سترى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد المشاركة باستخدام رابط، ثم اضغط على مشاركة.

حدد من جهات الاتصال المقترحة، أو حدد تطبيقًا ، مثل الرسائل أو Gmail لفتح هذه التطبيقات وإدخال معلومات جهة الاتصال الخاصة بك.

وستتلقى جهة الاتصال الخاصة بك رابطًا عبر الطريقة التي اخترتها، وعندما ينقرون على الرابط ، سينقلهم إلى تطبيق Google Maps إذا كان مثبتًا لديهم أو إلى Google Maps داخل المتصفح.