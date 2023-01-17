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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمية الصعيد: زيارة الرئيس السيسي للمحافظات أعطت طاقة إيجابية للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن زيارة الرئيس السيسي لسوهاج وعدد من المحافظات يعطى طاقة ايجابية للمواطنين خاصة أن الرئيس يستمع لمشاكل المواطنين ويعطي توجيهاته للمسئولين بالعمل على حل تلك المشاكل.

 

وقال شريف صالح، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن المشهد في الصعيد على مدار عقود سابقة كان يواجه تحديات لأنه لم يتم وضعه على الخريطة التنموية وأدى إلى عدم استغلال موارد الصعيد.

 

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الصعيد يمثل 60% من مساحة مصر، مؤكدا أنه كان يعاني من الفقر والبطالة والهجرة وعدم استغلال موارده بشكل كامل.

 

لا تستطيع أي دولة في العالم تنفيذه

وأشار شريف صالح إلى أن المواطن الصعيدي لامس الإنجازات الكبيرة للدولة، مؤكدا أن مشروع حياه كريمة لا تستطيع أي دولة في العالم تنفيذه في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالعالم.

 

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