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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الفقي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

أكد خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة .

 

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وزير القوى العاملة يشارك في ورشة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

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القوى العاملة تسلم تعويضات التأمين ضد الحوادث لـ19 أسرة عمال متوفين ومصابين

وقال خالد الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وزارة القوى  العاملة قامت بتدشين  قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة من اجل تقديم تقديم الدعم لهم ".

 

 وأضاف خالد الفقي:"  وزير القوى العاملة أعلن أنه في مجال الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، يتم صرف تعويضات لمن يتوفى من العمال 10 الاف جنيه ، وفي حالة العجز الكلي 10 الاف جنيه والعجز الجزئي 5 ألاف جنيه ".

 

 وتابع خالد الفقي:"  تعويضات وثيقة التأمين لـ العمالة غير المنتظمة وصلت لـ 200 ألف جنيه للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي ".

 

واكمل خالد الفقي:"  اتحاد العمال يسعى جاهدا كي تقوم كافة أنواع العمالة غير المنتظمة بالتسجيل والحصول على وثيقة التأمين ".

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