خالد الفقي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة

أكد خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة .

وقال خالد الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وزارة القوى العاملة قامت بتدشين قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة من اجل تقديم تقديم الدعم لهم ".

وأضاف خالد الفقي:" وزير القوى العاملة أعلن أنه في مجال الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، يتم صرف تعويضات لمن يتوفى من العمال 10 الاف جنيه ، وفي حالة العجز الكلي 10 الاف جنيه والعجز الجزئي 5 ألاف جنيه ".

وتابع خالد الفقي:" تعويضات وثيقة التأمين لـ العمالة غير المنتظمة وصلت لـ 200 ألف جنيه للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي ".

واكمل خالد الفقي:" اتحاد العمال يسعى جاهدا كي تقوم كافة أنواع العمالة غير المنتظمة بالتسجيل والحصول على وثيقة التأمين ".