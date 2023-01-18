مهاجم برازيلي.. حتحوت يكشف آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة |فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن البرازيلي جوستافو هنريك سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري، بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الأهلي واللاعب، للاتفاق على كافة التفاصيل، قبل الانضمام رسميًا.

وأشار “حتحوت”، إلى أن الاتفاق على راتب اللاعب، ما زال هو العائق حتى الآن، إلا أنه سيتم حسم الأمر خلال ساعات، موضحًا أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا وطوله 188.

وأكد أن جوستافو، شارك مع 10 أندية من بينهم 8 فرق برازيلية منذ عام 2015، واحترف في ناسيونال البرتغالي وهيونداي الكوري، بينما لعب 243 مباراة طوال مسيرته، وسجل 80 هدفًا بمعدل هدف كل 175 دقيقة، وصنع 21 هدفًا، وتوج بـ 5 بطولات.