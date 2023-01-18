سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات FTX

أعلنت شركة “FTX” الأمريكية للعملات المشفرة المفلسة، اليوم الأربعاء، أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

وحسب شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإنه تم "سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".

وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

وأوضحت أن ذلك يشمل "تحويلات غير مصرح بها من طرف ثالث" بقيمة 323 مليون دولار من FTX.com (الأعمال الدولية) و90 مليون دولار من FTX US.

وأضافت أن العملة المشفرة لصندوق التحوط للأبحاث، التي تبلغ قيمتها مليوني دولار، سُرقت أيضًا.

يذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.