عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات FTX

بورصة ftx
بورصة ftx

أعلنت شركة “FTX” الأمريكية للعملات المشفرة المفلسة، اليوم الأربعاء، أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

وحسب شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإنه تم "سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".

وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

وأوضحت أن ذلك يشمل "تحويلات غير مصرح بها من طرف ثالث" بقيمة 323 مليون دولار من FTX.com (الأعمال الدولية) و90 مليون دولار من FTX US. 

وأضافت أن العملة المشفرة لصندوق التحوط للأبحاث، التي تبلغ قيمتها مليوني دولار، سُرقت أيضًا.

يذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

العمله المشفرة العملات المشفرة البورصة سرقة FTX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

ترشيحاتنا

انخفاض الحرارة وسماء غائمة.. تحذيرات بشأن حالة الطقس بالسعودية اليوم

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

لمحدودي الدخل .. أرخص هواتف نوكيا في السوق المصرية

سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية

هل يحاسبنا الله على الأفكار السيئة في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات FTX

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ