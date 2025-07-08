محافظ الوادي الجديد يبحث آليات عمل منظومة ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع فريق شركة باراديس للحلول المتكاملة برئاسة الدكتور محمد عبد الفضيل الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة مراحل خطة تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي.

حيث ناقشا آليات عمل المنظومة الرقمية وما تتيحه من خدمات للمستثمر و متخذ القرار، والتي تشمل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وخدمات التخصيص والاستبدال للأراضي و طرق السداد النقدي والمؤشرات المالية وتقديم الشكاوى والطلبات.

وأشاد المحافظ بشمول المنظومة الرقمية الجديدة لكافة الخدمات والمعاملات التي من شأنها حوكمة عمل وموارد الصندوق، بما يتيح للمحافظة أفضل إدارة واستغلال للموارد المتاحة.