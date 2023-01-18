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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باستخدام الدمبلز.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر| فيديو

تمارين رياضية لتقوية
تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر

نشط جسمك.. عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، تمارين رياضية وظيفية  لتقوية عضلات الظهر باستخدام الدمبلز . 
 

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وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب، وحرق الدهون كاملة.
 

ونوهت كوتش سارة إلى ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتقوية العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".
 

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما.

 

تمارين رياضية تقوية عضلات الظهر الدمبلز

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