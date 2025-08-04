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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الوطنية للانتخابات»: توفير كل الإمكانيات لسير انتخابات «الشيوخ» في سلاسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه سيتمّ متابعة فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 8825 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنَّه تم توفير جميع اللوجيستيات المطلوبة من صناديق اقتراع وسواتر وأوراق اقتراع.

وأضاف «بنداري» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أية إلكترونية لأعضاء الهيئات القضائية لتيسير الإجراءات، والتواصل التام والمستمر مع غرفة عمليات الهيئة، كما ستكون هناك متابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ورؤساء لجان المتابعة واللجان الفرعية».

وتابع: «هناك بعثات دولية لمتابعة عمل اللجان من خلال متابعة العمل داخل اللجان الفرعية في القاهرة والجيزة، كما أن هناك تنسيقا مع جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا العمل يتمّ بالتواصل المباشر، كما أن هناك عقد عدة اجتماعات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي».

وأكمل: «نتواصل مع كل أجهزة الدولة من أجل تيسير الإجراءات للمواطنين للنزول، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالسادة أعضاء اللجان الفرعية، والمشرفين على العملية الانتخابية، حتى يتمكّنوا من الوصول إلى اللجان الفرعية لأن معظمهم مغتربين».

الوطنية للانتخابات أوراق اقتراع صناديق اقتراع الهيئات القضائية لجان المتابعة

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