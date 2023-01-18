العاهل الأردني يشيد بدور مصر المحوري لخدمة القضايا العربية

أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينيه وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وأشاد الرئيس السيسي بقوة العلاقات بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وما يجمع بين البلدين والشعبين بروابط الأخوة والمودة ومصير مشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين.

وصرح متحدث الرئاسة بأن العاهل الأردني اعرب عن ترحيب بلاده بالمستوى التنسيقي المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تواجه المنطقة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقدمه مصر لخدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضافر العربي.