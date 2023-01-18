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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تاون جاس تؤكد استمرار خدمة الغاز الطبيعي بالإسكندرية خلال ملء خزانات الرائحة

ملئ خزانات الغاز
ملئ خزانات الغاز

نفت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" قطع خدمة الغاز الطبيعي المنزلي عن سكان مدينة الإسكندرية نتيجة ملء الخزان بالرائحة بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمدينة أبيس.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن  أعمال ملء الخزان ستتم في تمام الحادية عشر مساءا.

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وطالبت الشركة المواطنين بعدم الإنزعاج من الرائحة خصوصا وان عمليات الملء تتم بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان أمانهم.

وأشارت الشركة إلي أنه في حال استفسار العملاء ينبغي الاتصال برقم الطوارئ 129 أو التواصل عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للشركة.


 

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