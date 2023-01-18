عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصعيد الأخير.. الكشف عن أفضل مكان للاختباء من الانفجار النووي

العلماء يكشفون أفضل
العلماء يكشفون أفضل مكان للاختباء من الانفجار النووي

اكتشف علماء من قبرص بعد إجراء محاكاة حاسوبية للحدث الكارثي، أن زاوية الغرفة هي المكان الأكثر أمانًا للاختباء من موجة الصدمة الهائلة الناجمة عن انفجار نووي.

حذر الباحثون في ورقة بحثية نُشرت في مجلة “فيزيكس أوف فلويدز” أولئك الذين لم يحالفهم الحظ بالقرب من مركز الانفجار، فسيتبخرون على الفور، لكن أولئك الذين بقوا على مسافة بعيدة جدًا سيظلون في خطر - حتى لو بقوا في الداخل.

وقال ديميتريس دريكاكيس، الذي قاد الفريق في جامعة نيقوسيا، للمعهد الأمريكي للفيزياء، إن الدراسة تظهر أن السرعات الجوية العالية لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا.

وكشفت الدراسة أن الانفجار سيؤدي إلى حدوث موجة صادمة يبلغ قطرها حوالي 5 كيلومترات، مع رياح قوية قادرة على تدمير المنشآت المتهالكة، فضلاً عن إصابة أو قتل الناس.

المستشار الألماني يحدد طريقة وحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قرار حياة أو موت.. أوكرانيا في انتظار ألمانيا لإرسال المساعدات العسكرية

ومن المرجح أن تتحمل المباني المدعمة بالخرسانة الرياح، لكن سيتعين على من بداخلها الوصول إلى مناطق محددة في غضون ثوانٍ من الانفجار حتى تظل آمنة، وفقًا للمجلة.

وقال يوانيس كوكيناكيس، أحد مؤلفي الدراسة، إن “أخطر المواقع الداخلية الحرجة التي يجب تجنبها هي النوافذ والممرات والأبواب”.

وكشفت المحاكاة الحاسوبية المتقدمة التي أنشأها الفريق أن المساحات الضيقة داخل المباني يمكن أن تزيد من سرعة الهواء بشكل حاد، كما تسبب موجة الصدمة أيضًا في انحراف الرياح عن الجدران والانحناء حول الزوايا. وأظهر البحث أن مثل هذه الظروف يمكن أن تخلق قوة تعادل 18 ضعف وزن جسم الإنسان.

وفقًا لـ كوكيناكيس، فإنه “يمكن للمرء أن يكون في مأمن من السرعات الجوية العالية إذا تم وضعه في زوايا الجدار المواجه للانفجار، حتى لو كانت الغرفة تواجه الانفجار”.

انفجار نووي حرب نووية نيقوسيا معهد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

موضوعات متعلقة

المستشار الألماني يحدد طريقة وحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الخلاف يتصاعد.. رئيس الشيشان يوبخ جنرالا كبيرا في الجيش الروسي

بسبب الضربات الروسية.. أوكرانيا تكشف عن كارثة

شاهد| أداء مميز للمجندات السعوديات في حفل تخرجهن بمديرية السجون

الانتصار حتمي.. بيان عاجل من بوتين بشأن حرب أوكرانيا

التخلي عن الدولار.. روسيا تعلن التعامل مع دول أفريقيا بالعملات الوطنية

روسيا تعلن تصفية جندي هرب من حرب أوكرانيا

بقرار واحد.. حلف الناتو يدفع أوكرانيا نحو الهاوية بتوريد الأسلحة الثقيلة

ترشيحاتنا

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

ممكن تكون متعة ولذة|داعية إسلامي يصحح مفهوما خاطئا عن سكرات الموت

رسميا .. مشروع قانون جديد للفحص الطبي قبل الزواج

عيار 24 يسجل 2057 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

الولايات المتحدة في خطر.. قادة أمريكيون يحذرون من غواصات روسية متقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

فيديو

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

كرتونة البيض هتبقى بـ50 جنيه في هذه الحالة|الزيني يتحدث عن تراجع الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ