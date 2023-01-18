عمره 8 سنوات.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة لابنه.. شاهد

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله، نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لابنه في حسابه عبر إنستجرام معلقا عليها "ابني أصبح كبيراً وقويا وحقق فوزا في رياضة الكاراتيه، استمر في التقدم لتنطلق".



وعبر أحمد الفيشاوي عن سعادته الكبيرة بتحقيق ابنه فوزا رياضيا، والصورة فتحت الباب لتعليق متابعيه، الذين تساءل بعضهم "منذ متى وله ابن؟"، في حين تحدث البعض عن قصة قديمة، وأن لديه ابن من سيدة ألمانية، كشفتها سابقا ابنته لينا.

يبلغ من العمر 8 سنوات



وكانت سيدة ألمانية قد رفعت دعوى قضائية قبل عامين، ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب طفل له، بعد رفض الفنان ذلك، وأوضح محامي السيدة الألمانية أن الطفل تواصل مع أخته "لينا"، بعدما ظلت والدته الألمانية تبحث عنها، من أجل التعرف على أخيها، وكان الطفل حينها يبلغ من العمر 8 سنوات.