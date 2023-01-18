مكافأة 6 أشهر | قرار رسمي لأجل مهندسي مصر

قام المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، الثلاثاء، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المهندس وليد جاد - رئيس مجلس إدارة شندلر ليميتيد – مصر بهدف إمداد المهندسين بالخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، انطلاقا من دور النقابة في ضبط سوق العمل الهندسي ورفع كفاءة المهندسين وتقديم التأهيل الوظيفي المناسب لسوق العمل.

برنامج إكساب الخبرة

بروتوكول التعاون والمعروف باسم "برنامج إكساب الخبرة"عبارة عن تدريب نظري وعملي وميداني للمهندسين في مجال صناعة وتنفيذ وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة لمدة 6 شهور بمكافأة شهرية، على أن يتم منح المهندس شهادة خبرة معتمدة من الشركة.

كما تم الاتفاق على أنه في حالة وجود فرص عمل بالشركة يتم الاختيار من خريجي برنامج التدريب علي حسب كفاءتهم وانضباطهم خلال فترة التدريب.

استعرض المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين، فكرة كانت قد تم تنفيذ مثيلتها سابقا ولاقت نجاحا كبيرا، وهي أن تقوم شركة شندلر بالتعاون مع نقابة المهندسين بإطلاق مسابقة لمشروعات التخرج الخاصة بمجال المصاعد والسلالم المتحركة، على أن تقوم الشركة برعاية المشروعات الفائزة. وقد لاقت الفكرة استحسانا من المهندس وليد جاد وصرح بأنه يمكن مناقشة أن تقوم الشركة بفتح معاملها ومراكز تدريبها للطلاب لتنفيذ مشروعات تخرجهم.

ومن جانبه قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة شندلر ليميتيد، أنه يرى أن السوق المصري يفتقر للكوادر الهندسية المؤهلة نظريا وعمليا للتنفيذ والإشراف على تنفيذ المصاعد السلالم المتحركة، ما يستدعي أن تلتفت الشركات ذات الكفاءات لدورها في إتاحة الفرصة لحديثي التخرج للتدريب النظري والعملي، وهو ما توفره شركة شندلر كشركة رائدة في مجالها، حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي متكامل للتصميم والتنفيذ والصيانة في مراكز تدريب الشركة ومشروعاتها المختلفة.

وقال المهندس محمد عصر- أمين شعبة الهندسة الميكانيكية، أنه خلال مشاركة الشعبة بالمعرض والمؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها - مصر2022 قد تمت مناقشة ضرورة إنشاء أكاديميات للتدريب في مجال المصاعد بالتوازي مع توطين صناعة المصاعد في مصر حيث أن حجم المشروعات التي تُنفذ في مصر في القطاعات المختلفة كبير جدا، وهذا يتطلب أن يتم توطين وتعميق الصناعات المختلفة المرتبطة بهذه المشروعات بأقصى سرعة.

تدريب شباب المهندسين

كما تم على هامش المؤتمر دور الشركات العاملة بالمجال في تدريب شباب المهندسين من خلال تدريب كوادر جديدة يتم ضخها في سوق العمل بالحد الأدنى المقبول من الخبرات.

كما أوضح المهندس محمود هشام العربي أن أولي الخطوات اللازمة لتأهيل المهندسين والفنيين للعمل في مجال المصاعد هو أن تقوم شركات المصاعد في مصر، العالمية والمحلية بتوفير التدريب للمهندسين والفنيين، خاصة أنه لا توجد حتى الآن جهة توفر التدريب العملي في مجال المصاعد في مصر والشرق الأوسط. فقد كانت الشركات العالمية توفر في السابق دورات تدريبية للمهندسين والفنيين خارج مصر، ولكن بسبب التكلفة المرتفعة أصبحت هذه الدورات غير متاحة في الوقت الراهن.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ البروتوكول تتكون من : محمد رضا عصر – أمين شعبة الهندسة الميكانيكية، ونوزادة هادي- مدير الإدارة الموارد البشرية بالشركة، المهندس أسامة حسن – أمين مساعد شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندس محمود هشام العربي - عضو شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندسة غادة عماد فكري – عضو لجنة حلف اليمين، المهندسة أسماء محمد إبراهيم - استشاري المصاعد والسلالم المتحركة، والمهندس/ جلال إبراهيم - مدير تسويق المبيعات بالشركة.

وانعقد اللقاء بحضور الدكتور مهندس حسام الدين رزق – وكيل أول النقابة، المهندس عمرو مهدي - مدير الإدارة الفنية وإدارة الجودة بالشركة، المهندس عمرو سلطان - مدير مركز التدريب الفني بالشركة.

وسيتم الإعلان عن شروط الدفعة الأولى من حديثي التخرج للبرنامج على أن يتم البدء الفعلي مع بداية شهر فبراير 2023.