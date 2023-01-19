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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا
كهربا

كشف مارك كافيليرو، المحامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن مصير أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في حالة عدم دفع الغرامة وموقف النادي الأهلي.

وقال كافيليرو في تصريحات تليفزيونية، إنه وفقاً للبند الثاني للمادة 24 من لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا)، فإن الحد الأقصى لإيقاف اللاعب 6 أشهر، وبمجرد انتهاء العقوبة يحق له اللعب مرة أخرى في اللقاءات الرسمية.

وتابع: “إذا لم يسدد كهربا الغرامة فيحق للزمالك المطالبة بفرض عقوبة ضد اللاعب، وجلسة يوم 2 فبراير المقبل لمناقشة الأمر”.

وشدد محامي بالفيفا على أنه، في المستقبل القريب، إذا لم يسدد اللاعب الغرامة بالكامل فستقوم لجنة الانضباط بالفيفا بتغريم اللاعب ومنحه 30 يوماً لسداد الغرامة، وفي حالة عدم امتثاله سيتم منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.

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