بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة خاصة لجمهور القلعة البيضاء.

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية الفيسبوك “شكرا لجمهور الزمالك العظيم شكرا لكل متفق و مختلف بإحترام شكرا لكل انتماء يحب العدل و الحق و التنافس الشريف”.

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة الي جمهور الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الاعتذار واجب لجمهور الاهلي العظيم و لمسئولي الأهلي والإعلاميين مصر الرياضيين بسبب تناولي الإعلامي الخاطئ علي موضوع كهربا وسأعتذر علي الهواء في قناة الزمالك حالا".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد أن فاز الأخير أمس، الثلاثاء، على الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.