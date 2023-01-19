عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة| تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدخل مباراة القمة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية والتأهل لنهائي كأس مصر.
وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج الماتش الذي يقدم على قناة صدى البلد، أن الأهلي يدخل مباراة القمة وسط تألق محمود كهربا، الذي شارك بعد غياب طويل مع الفريق، وظهر بمستوى متميز أمام سموحة.
وواصل حتحوت، أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الأهلي قبل مواجهة الزمالك هي الإصابات، حيث يسود الغموض حول موقف عمرو السولية بسب الإصابة في عضله السمانة وأن موقفه صعب في المشاركة في القمة، بخلاف ياسر إبراهيم، ومحمود متولي.
وتابع حتحوت، أن اليوم سيتم تحديد موقف مشاركة الثنائي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي مع الفريق أمام الزمالك بعد خضوعهما لاختبار طبي في مران الغد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

ترشيحاتنا

رياح وأمطار.. الأرصاد السعودية تحذر المقيمين في مكة والمدينة

جريمة منتصف الليل.. علاقة مُحرمة تنتهي بقتل مُزارع بجرجا سوهاج

اشتراك تويتر بـ 84 دولارًا.. تغييرات جديدة تصل خدمة Twitter Blue

بعد تحديد 26 يناير.. 10 معلومات هامة عن حقوق الموظفين في الإجازات

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19 يناير 2023

ضربة موجعة| تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

في عيد ميلادها.. تعرف على سر أناقة إطلالات أنغام

لا تتجاهله .. ألم الجانب الأيمن مؤشر كارثي لهذا النوع من السرطان

مصممة أزياء روسية تكشف عن طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ