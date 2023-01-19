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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز تصريحات رئيس بيلاروسيا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي.. تفاصيل

رئيس بيلاروسيا ألكسندر
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم، الخميس، بأن نتائج التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين مينسك وموسكو عام 2022 تشير إلى فشل محاولات الغرب "لخنقهما".

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مينسك، اليوم: "محاولات حصار كل من روسيا وبيلاروسيا  فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد، لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".

وأضاف لوكاشينكو أنه كان على اطلاع جيد بنتائج العام فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في روسيا، مؤكدا أن بيلاروسيا لديها نفس النتائج تقريبا. 

وعبر عن ارتياحه لنتائج التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين العام الماضي رغم العقوبات الخارجية.

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن هناك بعض القضايا الملحة التي يحتاج إلى مناقشتها مع لافروف و"التشاور بشأن بعض الأمور".

وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.

 

مندهش من صمت أوكرانيا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس كما ضد روسيا منوها بأن البلاد لن "تهتز" أمنيا.

وأضاف لوكاشينكو، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور مينسك حاليا: "روسيا لم تكن أبدا ضد العالم.. الأمن اليوم، وليس فقط بالنسبة لروسيا، هو الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأوضح لوكاشينكو أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط.. يحاولون استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا أيضا. لكن ما يدهشني هو أن أوكرانيا لا تزال صامتة، ولا تثير أية استفزازات ضد بيلاروس، على الرغم من أن جيراننا الغربيين يدفعون بها بنشاط".

وأكد أن بيلاروس تقف إلى جانب روسيا وتدعمها بكل الجوانب وتؤيد العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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