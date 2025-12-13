ضبط المتهمين بإلقاء جـ.ثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار سكني بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سيدة ورجل تبيّن تورطهما في إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تزعم العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال، حيث باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة بالكامل، وكشفت حقيقتها وألقت القبض على الجناة.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات للواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، برصده تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية يتضمن العثور على طفلة حديثة الولادة ملفوفة داخل جوال وملقاة داخل عقار بدائرة القسم.



وبالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامي، تبيّن عدم صحة ما تم نشره عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن حقيقة الواقعة هي العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مدخل أحد العقارات بشارع النحاس، بدائرة القسم، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

وبتفريغ الكاميرات بمحيط العقار وإجراء التحريات، تبيّن أن شخصا وسيدة منتقبة قاما بإلقاء جثة الطفلة داخل العقار، وقاما بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب تلك الواقعة، وذلك نتيجة علاقة غير شرعية.

وجار عرضهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.