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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا عن أبرز جهود إدارة شئون البيئة لعام 2022

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة تعمل على زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على جميع المنشآت وتحرير محاضر مخالفات بيئية تجاه المنشآت المخالفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

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وفي هذا الصدد، تلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا عن أبرز جهود إدارة شئون البيئة بالمحافظة لعام 2022، حيث أوضحت المهندسة غادة إبراهيم مدير إدارة شئون البيئة، أنه خلال عام 2022، تم التفتيش على 337 منشاة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية  لعدد 230 منشأة، وفحص دراسات تقييم التأثير البيئي والمعاينة لعدد 634 منشأة، ومنح موافقات بيئية لعدد 640 منشاة بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية.

كما تضمنت تكثيف الحملات والندوات التوعوية على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني وشملت: التغيرات المناخية ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأضرار إلقاء القمامة بالمصارف والترع، بالإضافة إلى عمل تدريب صيفي لعدد 300 طالب من كلية العلوم.

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