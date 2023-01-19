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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية في بني سويف

مديرية امن بني سويف
مديرية امن بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، على حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بمركز بني سويف، دون إصابات أو خسائر البشرية، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل وشفط تسريب بخط سولار تابع لإحدى شركات البترول، بناحية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف.


في البلاغ الأول تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بحدوث تسريب بخط سولار تابع لإحدى شركات البترول، بناحية إهناسيا الخضراء التابعة لدائرة مركز شرطة بني سويف.

 

وعلى الفور انتقلت قوات ومعدات الحماية المدنية وقوات الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى موقع البلاغ، وفي حضور مسؤولي شركة البترول، تم التعامل مع التسريب بشفط بقعة السولار وإزالة آثاره.

 

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وفي البلاغ الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية في بياض العرب بمركز بني سويف.


وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.


وتبين عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

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