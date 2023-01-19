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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العرجاني: شراكتنا مع الأهلي وطنية في المقام الأول وبدافع المسؤولية تجاه مصر

صدى البلد

عبر المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني جروب، وشركة أبناء سيناء، عن سعادته وفخره بالتحالف الاستراتيجي مع النادي الأهلي، الذي تم الإعلان عنه في احتفالية كبيرة مساء اليوم.

وأكد المهندس إبراهيم العرجاني خلال احتفالية توقيع التحالف بين الجانبين أن الشراكة مع النادي الأهلي «نادي القرن» وطنية في المقام الأول، وقائمة على المسؤولية المشتركة تجاه مصر، مشيرًا إلى جاهزية المجموعة لتعزيز التعاون بين الطرفين على كافة المستويات، متمنيًا التوفيق للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة في الفترة القادمة.

وخلال الاحتفالية تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بالتحالف بين النادي الأهلي و«العرجاني جروب» الذي سوف يتمثل في التعاون المثمر بين المجموعة وشركات النادي «شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية»، ومؤسسة الأهلي المجتمعية.

جاء التحالف الاستراتيجي بين النادي الأهلي و«العرجاني جروب» التي تعتبر إحدى المجموعات الاقتصادية الوطنية التي حققت نجاحات كبيرة للغاية، في ظل العلاقات الوطيدة بين الجانبين خلال الفترة الماضية في عدد من المشروعات الإنشائية الخاصة بالنادي، وأبرزها جراج فرع النادي بمدينة نصر، ومدرج الملعب الرئيسي لقطاع الناشئين، وجيم فرع الشيخ زايد، وحمام سباحة نادي المعلمين.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعزيز التعاون بين الأهلي والمجموعة في مجالات الحقوق التجارية والتسويق وتأمين المباريات ورحلات الجماهير، وتفعيل ذلك بشكل رسمي، بعد أن حصلت المجموعة على الحقوق التجارية للأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب خلال الأيام القادمة.

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