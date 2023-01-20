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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الكاجوال.. ليلى علوي بإطلالة تخطف الأنظار

ليلي علوي
ليلي علوي

نشرت النجمة ليلى علوى صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ليلى علوى بإطلالة كاجوال مرتدية توب صوف وبنطال اسود، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي اكتافها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.


على الجانب الآخر كانت أخر أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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إطلالة كاجوال أعمال ليلى علوي ليلى علوي فيلم ماما حامل تخطف الأنظار مسلسل منو رة بأهلها

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