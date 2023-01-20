ارتفاع التضخم السنوي في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المملكة ارتفع 6.6% في 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.



وبحسب وسائل إعلام ذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11% بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9% وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022.



وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1% في ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2% في عام 2021.