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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب

صدى البلد

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المملكة ارتفع 6.6% في 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.


وبحسب وسائل إعلام ذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11% بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9% وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022.
             
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1% في ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2% في عام 2021.

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