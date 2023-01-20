داخل المنتخب الأولمبي.. خليجي 25 يثير أزمة بين ميكالي والحضري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل أزمة جديدة نشبت داخل الجهاز الفني لـ المنتخب الأولمبي قبل مواجهة منتخب زامبيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا القادمة.

كان المنتخب الأولمبي تغلب على نظيره منتخب إسواتيني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024، ليواجه نظيره منتخب زامبيا فى شهر مارس المقبل.

قال المصدر ذاته أن أزمة نشبت مؤخرا بين الثنائي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

تابع : ميكالي المدير الفني أبدى استياءه من تواجد عصام الحضرى مدرب حراس المرمى في خليجي 25 الذى انتهت فعالياته أمس الخميس بفوز منتخب العراق باللقب على حساب نظيره منتخب عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أضاف: ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبي اشتكى إلى مسؤولي اتحاد الكرة إلا أنه تلقى ردا من عصام الحضري أن سفره إلى خليجي 25 فى العراق لم يقصد به إحداث أي أزمة داخل الجهاز الفني وأنه يكن كل التقدير والإحترام للجميع لتنتهي الأزمة برمتها.

لفت إلى أن عصام الحضري سيكون متواجدا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الاجتماعات المقبلة من أجل التحضير للمعسكر التدريبي المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير الجاري.

معسكر المنتخب الأولمبي

أكد المهندس عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أنه تم الاستقرار على إقامة معسكر لـ المنتخب الأولمبي في الفترة من ٣٠ يناير حتى ٣ فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد أطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب .

تابع عامر حسين أنه سيتم إقامة مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام الجابون في إطار استعداد المنتخب لمباراة زيمبابوي في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا .

من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم ٥ فبراير كما هو متواجد بالجدول عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي .

المنتخب الأولمبي يستعين باتحاد الكرة

ولجأ البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إلى مجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام من أجل التواصل مع الشركات التسويقية من أجل إقامة مباريات ودية أمام منتخبات أفريقية من المستوى الأول قبل مواجهة زامبيا فى شهر مارس القادم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويسعى البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إلى تجربة عناصر جديدة إلى جانب القوام الأساسي من أجل انتقاء أفضل اللاعبين لضمها إلى التشكيلة الأساسية لخوض مباراتي زامبيا فى شهر مارس القادم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 .